MARANO, LETTERE AL DIRETTORE: “ALLARME FUNGHI VELENOSI ALLA SCUOLA MALLARDO”

Gentile Direttore,

da diversi giorni, presso la scuola Mallardo, in via Campania, le maestre stanno segnalando al Comune la presenza di funghi potenzialmente velenosi nelle aiuole dell’istituto.

Una situazione che desta preoccupazione, soprattutto perché alcuni bambini, incuriositi, tendono a toccarli durante i momenti di gioco e di permanenza negli spazi esterni.

Le insegnanti hanno già portato il problema all’attenzione dell’amministrazione comunale, ma sarebbe importante intervenire quanto prima con un’adeguata pulizia delle aiuole e la rimozione dei funghi, affidando l’operazione a personale o a un ente specializzato, in grado di identificarli e rimuoverli in sicurezza.

Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano, ma soprattutto di tutela della salute e dell’incolumità dei più piccoli.

Chiediamo quindi al Comune di Marano di verificare la situazione e predisporre un intervento urgente, coinvolgendo gli uffici competenti e, se necessario, un servizio specializzato.

La sicurezza dei bambini deve essere una priorità. Non aspettiamo che accada qualcosa di spiacevole prima di intervenire.

Lettera firmata