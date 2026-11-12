CASTELVOLTURNO, DIVIETO DI DIMORA PER L’EX SINDACO MARRANDINO, GIA’ INDAGATO DA MESI PER CORRUZIONE

I carabinieri hanno eseguito le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’ex sindaco di Castel Volturno (Caserta) Pasquale Marrandino e dell’imprenditore Daniele De Caprio: entrambi sono indagati per corruzione nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (procuratore Pierpaolo Bruni, sostituti Anna Ida Capone e Giacomo Urbano).
In particolare Marrandino è stato colpito dalla misura del divieto di dimora nelle province di Caserta e Napoli, mentre De Caprio è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora a Caserta.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 negli uffici della procura di Santa Maria Capua Vetere.