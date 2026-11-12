SCUOLE, NUOVO ALLARME BOMBE: EVACUAZIONI IN CORSO IN DIVERSI ISTITUTI

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Stanno arrivando segnalazioni su nuovi allarmi bomba nelle scuole di Napoli e provincia. La modalità sarebbe la medesima, via email con un testo analogo a quello di ieri.

Al momento le scuole interessate a Napoli sono: Siani, Galilei, Maiuri, Piscicelli e Minucci. Ma l’elenco è destinato ad allungarsi. In diversi istituti cittadini, ma anche nel comprensorio, i genitori degli alunni minorenni sono stati invitati via chat a prelevare i loro figli da scuola.

Sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Napoli sia per risalire alla provenienza delle mail in cui si minaccia la presenza di ordigni all’interno dei plessi scolastici sia per fare un censimento degli istituti per i quali è stata disposta l’uscita degli alunni.

LA MAIL DI OGGI

Alle ore 09.39 le caselle postali di numerose scuole italiane hanno ricevuto una nuova minaccia, dopo quella di ieri che aveva portato a evacuazioni negli istituti di tutta Italia.

La mail, come riporta il sito web “Tecnica della scuola” ha come oggetto “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”. La firma è sempre la stessa, Mikhail Andropov (“con disprezzo”, i suoi saluti in coda al testo), ma il tono è più aggressivo rispetto alla missiva di ieri. Il mittente afferma di aver piazzato ordigni, tra cui uno a Palazzo Chigi, e sostiene che in quello stesso momento sarebbe esploso un altro ordigno in una scuola della città, con alcune vittime.

Una frase anticipa i dubbi di chi leggerà il messaggio, prevedendo che lo si consideri uno scherzo. Gli autori chiedono le dimissioni immediate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concedendo «un po’ di tempo» per decidere.

In caso contrario, minacciano centinaia di vittime e parlano di un conto alla rovescia già iniziato. Intanto, in diverse scuole.













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