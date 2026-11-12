In scena Boys(Friend), la danza performativa di Bonamore-Winkler con il live set di Elvetico per la rassegna Pianura Opera House 4

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Domenica 15 novembre, ore 17.00

FloGarden, via Comunale Cannavino 6 | Pianura, Napoli

Ingresso gratuito con prenotazione

Napoli, 11 novembre 2026 – Domenica 15 novembre 2026, alle ore 17.00, il FloGarden nel quartiere Pianura, in via Comunale Cannavino 6, ospita lo spettacolo “Boys(Friend)”, con la danza performativa di Luca Bonamore e Paul Winkler, accompagnati dal live set di Fabrizio Elvetico. Prosegue così “Pianura Opera House 4”, la rassegna organizzata dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali, promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo arriva a Napoli grazie allo scouting internazionale di nuovi talenti di Teatro Stabile delle Arti Medioevali e alla sua capacità di far loro incontrare la cultura musicale partenopea. “Boys(Friend)” è una pièce di danza, teatro, musica e performance, di bildung, dai contenuti forti e innovativi. Sviluppata al Funkhaus di Vienna dal coreografo Luca Bonamore, è una performance durazionale di un’ora e mezza presentata con l’attore/performer Paul Winkler, concepita come una struttura formativa per atti di incontro e di relazione. Ad accompagnarli un live set di Fabrizio Elvetico, fondatore nel 2004 di Illachime Quartet, band italiana che fonde basso, piano, laptop e tastiere. Elvetico fa anche parte del trio Elem, fondato nel 2012 insieme con l’artista visuale Loredana Antonelli e con Marco Messina dei 99 Posse, e sempre con Messina e con Sacha Ricci ha firmato la colonna sonora del film “Duse”, diretto da Pietro Marcello.

In “Boys(Friend)” è il pubblico a decidere la durata della pièce: può restare a vedere l’intera performance o lasciarla in medias res, una struttura che incarna il senso di profonda libertà e profondo rispetto che informa lo spettacolo. L’appuntamento è parte della quarta edizione di “Pianura Opera House”, rassegna ideata, curata e organizzata da Teatro Stabile delle Arti Medioevali con la direzione artistica di Gian Maria Cervo, curatore che negli ultimi anni ha legato e connesso Napoli a numerose e prestigiose esperienze internazionali. “Qui abbiamo lavorato sulla promozione di un nuovo giovane talento della coreografia italiana operante all’estero e lo abbiamo fatto incontrare con un grande musicista napoletano. Tutti sanno quanto sia inclusiva Napoli e quanto sappia dare quando si contamina con le altre culture e con le cose nuove. Per noi tornare a sottolineare questa identità aperta della Città è un dovere morale”, afferma Gian Maria Cervo.

Ingresso gratuito con prenotazione alla mail ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com













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