Armando De Simone, vent’anni dalla scomparsa: Michele Izzo ricorda “Armandino”, giornalista e uomo di cultura

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Il 6 novembre 2026 ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Armando De Simone, giornalista e saggista italiano, conosciuto da tutti come “Armandino”. Una figura che ha dedicato la propria vita professionale al giornalismo e a Napoli, città con la quale ha mantenuto un legame profondo e dove ha lasciato un segno importante.

De Simone risiedeva a Marano, città nella quale si è spento il 6 novembre 2006.

La sua carriera giornalistica si è sviluppata attraverso collaborazioni con diverse testate di rilievo, tra cui Il Mattino, Il Giornale di Napoli, Il Giornale del Sud, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore, e il quotidiano Roma.

Accanto all’attività di cronista e saggista, ha dedicato particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni di giornalisti, insegnando presso il Master di giornalismo dell’Accademia Italiana delle Ricerche. Importante anche il suo impegno civile, che lo ha visto ricoprire il ruolo di portavoce del Comitato per le Libertà Gustaw Herling a Napoli.

La sua memoria è stata custodita anche attraverso il Premio Giornalistico “Armando De Simone”, intitolato alla sua figura e pensato per valorizzare l’impegno professionale, la libertà di informazione e i valori civili che hanno contraddistinto il suo percorso.

A vent’anni dalla sua scomparsa, il ricordo di “Armandino” resta legato alla sua passione per il giornalismo, alla sua attenzione per il territorio e alla testimonianza di un uomo che ha fatto della professione e dell’impegno culturale una ragione di vita.

Michele Izzo













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