Municipalità collinare: appello per le luminarie natalizie. Ancora nessuna certezza su tempi, strade e finanziamenti

Condividi

Visite: 19

76 Visite

A meno di un mese dall’inizio delle festività natalizie, inizio che coincide con la festa dell’Immacolata, il Comitato Valori collinari denuncia l’assenza di un piano chiaro e condiviso per l’installazione delle luminarie nel territorio della Municipalità collinare.

A differenza degli anni scorsi, ad oggi non risulta ancora noto quali strade saranno illuminate con fondi pubblici, segnatamente quelli messi a disposizione dalla Regione Campania, e quali, invece, dovranno essere allestite a cura e spese dei commercianti. Una situazione di incertezza che rischia di compromettere la qualità delle decorazioni, l’omogeneità del percorso natalizio e, soprattutto, la vivacità commerciale di un’area già penalizzata da difficoltà di mobilità, carenza di parcheggi e riduzione del flusso di visitatori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti