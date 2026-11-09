Napoli, tragedia sul lavoro: cede il balcone al terzo piano, Alessandro Turiello precipita e muore. A dicembre avrebbe compiuto 43 anni

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Avrebbe compiuto 43 anni a dicembre Alessandro Turiello, l’operaio napoletano morto questa mattina in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei, a Napoli. L’uomo stava effettuando alcuni interventi di manutenzione al terzo piano di una palazzina quando il balcone sul quale si trovava ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto. Un incidente che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e la disperazione dei familiari

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il lavoratore non c’era ormai nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere, dove si sono vissuti momenti di profondo dolore. Poco dopo l’incidente sono arrivati anche i familiari della vittima, sopraffatti dalla disperazione e dalle lacrime.

A rendere ancora più evidente la dinamica della tragedia, la presenza di un telo blu, probabilmente sistemato dallo stesso operaio prima di iniziare o durante l’esecuzione degli interventi. Il balcone coinvolto nel crollo è rimasto sospeso, una condizione che restituisce la gravità di quanto accaduto.













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