Tragedia sul lavoro a Napoli, in via Imbriani: crolla solaio, operaio di 42 anni precipita dal balcone e muore

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Tragedia nel quartiere Avvocata, a Napoli, dove un operaio di 42 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un balcone al civico 27 di via Matteo Renato Imbriani.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato impegnato in lavori di manutenzione e spicconatura nell’area del balcone quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto.

Al momento non si esclude che possa essersi verificato un cedimento di una parte della struttura, ma ogni ipotesi resta al vaglio degli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti. Saranno le indagini a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire eventuali responsabilità.













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