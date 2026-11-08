Marano, lettere al direttore. Perdita d’acqua in via Padreterno al civico 37: il Comune non può non intervenire

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Egregio Direttore,

con la presente desidero richiamare la Vostra attenzione sulla consistente perdita d’acqua presente ormai da lungo tempo all’altezza del civico 37 di Via Padreterno, situazione che continua a protrarsi senza che, a quanto consta, sia stata definitivamente risolta.

Mi è giunta notizia, della cui fondatezza non sono tuttavia in grado di garantire la veridicità, che vi sarebbe una controversia circa la competenza dell’intervento, in quanto il Comune riterrebbe la condotta interessata una servitù privata a beneficio di alcuni fabbricati ubicati nelle immediate vicinanze.

Qualora tale circostanza corrispondesse al vero, ritengo che ciò non possa comunque giustificare il perdurare della situazione di pericolo e di spreco idrico. A mio avviso, l’Amministrazione comunale dovrebbe provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dell’area e all’eliminazione della perdita, nell’interesse della collettività e della pubblica incolumità, riservandosi eventualmente di rivalersi in un secondo momento nei confronti dei soggetti che dovessero risultare effettivamente responsabili della manutenzione o della gestione della condotta.

Considerato il tempo trascorso e il permanere del problema, la presente deve intendersi quale formale segnalazione e pubblica diffida affinché siano adottati tutti i provvedimenti necessari a risolvere definitivamente la vicenda.

Confidando in un sollecito riscontro e soprattutto in un rapido intervento, porgo distinti saluti. Vincenzo













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