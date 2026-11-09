Napoli, fuga folle contromano sulla Circumvallazione: schianto frontale con la polizia, feriti due agenti

Paura nella periferia nord della città: un automobilista non si ferma all’alt e tenta di seminare le volanti lanciandosi a tutta velocità contromano sulla Circumvallazione esterna. La corsa finisce con un violento impatto contro una pattuglia. Tre i feriti, tra cui due poliziotti.

Una fuga a tutta velocità, manovre azzardate e automobilisti costretti a fare i conti con un’auto lanciata contromano. Serata di paura nella periferia nord di Napoli, dove un inseguimento della polizia si è concluso con un violento incidente e tre persone ferite.

Tutto è cominciato intorno alle 21, nella zona dell’Oasi del Buon Pastore, in via Arcangelo Ghisleri, a Scampia. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno notato una vettura sospetta e hanno intimato al conducente di fermarsi per un controllo. L’uomo, però, ha ignorato l’alt e ha premuto sull’acceleratore, dando inizio a una fuga pericolosissima.

L’auto ha attraversato a forte velocità via Ghisleri e via Fratelli Cervi, con le pattuglie alle calcagna. Poi la situazione è precipitata: nel tentativo di sfuggire agli agenti, il conducente ha imboccato la Circumvallazione esterna in contromano, mettendo seriamente a rischio l’incolumità degli automobilisti che si trovavano sulla strada.

Una corsa durata pochi istanti, ma sufficienti a provocare il panico e mandare in tilt la circolazione.

L’allarme è arrivato alla sala operativa e sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di Scampia. Gli agenti hanno tentato di bloccare la vettura, ma l’impatto è stato inevitabile: le due auto si sono scontrate frontalmente con estrema violenza.

Il bilancio è di tre feriti: due poliziotti e il conducente dell’auto in fuga. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per le cure necessarie. Fortunatamente, le condizioni dei due agenti non sarebbero gravi.

Il fuggitivo è stato bloccato subito dopo lo schianto e sottoposto a fermo.

Resta la paura per quanto accaduto e soprattutto per le conseguenze che quella folle corsa avrebbe potuto avere. La scelta di percorrere contromano una delle arterie più trafficate dell’area nord avrebbe potuto trasformare un inseguimento in una tragedia.