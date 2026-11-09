Napoli, 2,19 miliardi di cartelle non riscosse: un miliardo e mezzo arriva dalle multe stradali, rischio pignoramento auto

Con la nuova definizione agevolata, il Comune riapre la partita della riscossione. Ma il dato che emerge dai numeri di Agenzia delle Entrate-Riscossione è impressionante: quasi sette euro su dieci del debito accumulato dai contribuenti napoletani derivano da infrazioni al Codice della strada.

Chiamatele condoni, rottamazioni o, se preferite, «definizioni agevolate». La sostanza cambia poco: ancora una volta si offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i propri debiti con il Fisco e con gli enti locali, risparmiando sanzioni, interessi e altri oneri.

Adesso, con la quinta edizione della rottamazione, la cosiddetta quinquies, anche il Comune di Napoli e la Regione Campania hanno avviato le procedure per consentire ai cittadini di aderire alla misura sui carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023.

Ma a raccontare le dimensioni del problema, prima ancora dei bilanci e delle previsioni di incasso, sono i numeri.

Il magazzino di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) riferito al Comune di Napoli ammonta a 2,19 miliardi di euro. Una cifra enorme, della quale Palazzo San Giacomo spera di recuperare almeno una parte attraverso la nuova definizione agevolata. Quanto entrerà effettivamente nelle casse comunali, però, è ancora tutto da vedere.

La scadenza per aderire è fissata al 15 dicembre. E se c’è una caratteristica che contraddistingue molti contribuenti napoletani è la tendenza a decidere all’ultimo momento. Sarà dunque necessario attendere la chiusura delle adesioni per capire quale sarà la risposta della città.

C’è, tuttavia, un dato che colpisce più di tutti gli altri: circa un miliardo e mezzo dei 2,19 miliardi complessivi riguarda le multe per infrazioni al Codice della strada.

Significa che una quota vicina al 70% del magazzino è riconducibile alle sanzioni stradali. Un’enorme montagna di verbali non pagati, accumulati negli anni, che restituisce la dimensione della difficoltà del Comune nel trasformare le multe emesse in entrate effettivamente riscosse.

In altre parole, il problema non è soltanto quante sanzioni vengono elevate, ma quante di queste arrivano davvero nelle casse pubbliche.

Ora la partita si riapre con la definizione agevolata e con Napoli Obiettivo Valore, la società che opera nel percorso di recupero delle entrate comunali. L’obiettivo è trasformare una parte di questo enorme credito accumulato in risorse concrete per il Comune.

Resta una domanda: quanti napoletani approfitteranno davvero della possibilità di mettersi in regola? E soprattutto, quanto di quei 2,19 miliardi potrà essere effettivamente recuperato?

Perché, al di là delle formule utilizzate per rendere più accettabile la parola rottamazione, i numeri raccontano una realtà difficile da ignorare: a Napoli il mancato pagamento delle multe rappresenta una delle principali questioni aperte per i conti pubblici.