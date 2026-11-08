Si ribalta con la sua auto, muore ragazzo di 26 anni

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Un giovane di 26 anni di Airola, Tommaso Migliozzi, che era alla guida della sua auto, è morto la scorsa notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella zona Asi di Paolisi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero ai margini della carreggiata. Dopo l’urto l’auto si è ribaltata finendo fuori strada. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e dei carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.













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