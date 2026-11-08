Bonaccini travolto dalle polemiche per la foto fake su Tajani

Visite: 55
73 Visite
Nuovo cortocircuito a sinistra, dove le goliardate da tastiera abortite sul nascere finiscono per trasformarsi nell’ennesimo regolamento di conti interno. Una faida intestina senza fine, che i vertici del Pd sembrano non riuscire a evitare, innescando micce che poi finiscono per esplodergli in faccia.
Allora, a innescare l’ultimo episodio bellicoso intestino è stato, guarda caso, proprio il presidente del Pd Stefano Bonaccini
, caduto nella trappola del web e scivolato su una fake news: la pubblicazione sui propri profili social di un fotomontaggio che ritrae il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani
con indosso l’iconico cappellino rosso “Maga” della campagna di Donald Trump
. Uno scatto definito dal leader dem un «meme ironico», e affrettatosi a spiegare di averla rimossa per evitare equivoci.
Commenti