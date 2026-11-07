Giugliano. Aggressione al pronto soccorso: infermiere preso a schiaffi, indaga la polizia

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Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano è stato aggredito da un uomo che l’ha colpito al volto con uno schiaffo, per poi allontanarsi.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, allertata dopo la segnalazione dell’aggressione.

Secondo quanto riferito dall’operatore sanitario agli agenti, l’uomo lo avrebbe schiaffeggiato prima di lasciare la struttura ospedaliera.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il presunto aggressore. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Frattamaggiore.













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