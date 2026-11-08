Napoli-Lazio 1-1 pari al Maradona: Frattesi illude Gattuso, Pedraza firma l’autogol

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Finisce in parità la sfida tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Un 1-1 al termine di una partita combattuta, con gli azzurri capaci di reagire allo svantaggio iniziale e di sfiorare anche il gol della vittoria nella ripresa.

La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Frattesi al 28′. Una prima frazione complicata per il Napoli, costretto anche a fare i conti con l’infortunio muscolare di Sutalo, fermato da un problema al flessore. All’intervallo non mancano i fischi del pubblico del Maradona.

Nella ripresa arriva subito la reazione della squadra azzurra. Gattuso inserisce Pedraza al posto di Tavares e, dopo appena tre minuti, il Napoli trova il pareggio. L’azione nasce da una combinazione tra De Bruyne e McTominay, con Lang che dalla sinistra mette al centro un pallone pericoloso. Nel tentativo di anticipare Hojlund e McTominay, Pedraza devia nella propria porta: è 1-1.

Il Napoli prende coraggio e continua a spingere. Al 50′ McTominay impegna Mandas con una conclusione ravvicinata, mentre al 56′ Hojlund prova dal limite dell’area piccola. La respinta finisce sui piedi di Olivera, che però calcia alto sprecando una grande opportunità.

Gli azzurri insistono e al 58′ vanno ancora vicinissimi al vantaggio: questa volta è De Bruyne a minacciare la porta biancoceleste, ma la difesa della Lazio riesce a salvare sulla linea.

Nel finale cresce la pressione del Napoli, che cerca il colpo decisivo senza però riuscire a completare la rimonta. Dopo una partita ricca di occasioni e momenti di tensione, le due squadre si dividono la posta in palio: al Maradona finisce 1-1.













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