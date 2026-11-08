Napoli, 85mila richieste di pagamento per visite mai effettuate: bufera sull’Asl e sulla Regione Campania, cittadini penalizzati

Condividi

Visite: 143

85 Visite

Una vicenda che rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso per la sanità campana. Sono oltre 85mila le richieste di pagamento inviate dall’Asl Napoli 1 Centro a cittadini che non hanno effettuato visite ed esami prenotati e che, secondo l’azienda sanitaria, non avrebbero provveduto a disdire gli appuntamenti. A queste si aggiungono altre 22mila posizioni ancora in fase di lavorazione.

Una mole impressionante di comunicazioni che sta raggiungendo migliaia di famiglie, chiamate ora a fare i conti con richieste economiche relative a prestazioni sanitarie mai effettuate. Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione amministrativa delle prenotazioni, sulle procedure di disdetta e, soprattutto, sulle modalità con cui vengono recuperate queste somme.

Il nodo è quello delle cosiddette mancate disdette. Ma è legittimo chiedersi se sia accettabile che eventuali inefficienze organizzative, difficoltà nei sistemi di prenotazione o problemi nelle comunicazioni finiscano per ricadere interamente sui cittadini.

La questione assume un peso ancora maggiore in una regione che da anni deve fare i conti con liste d’attesa, difficoltà di accesso alle prestazioni e disagi per gli utenti. Mentre si chiede ai campani di attendere mesi per una visita, arrivano migliaia di richieste di pagamento per appuntamenti non utilizzati.

La sanità pubblica non può trasformarsi in un sistema di sanzioni automatiche senza garantire prima verifiche puntuali, trasparenza e possibilità concrete di contestazione.

Ora la responsabilità passa anche alla Regione Campania guidata da Roberto Fico: occorre fare chiarezza sui criteri utilizzati dall’Asl Napoli 1, verificare la correttezza delle notifiche e accertare eventuali errori nelle procedure.

Ridurre le liste d’attesa è una priorità, ma non può diventare un pretesto per scaricare sui cittadini il peso delle inefficienze del sistema sanitario. Prima di chiedere soldi a migliaia di utenti, bisogna essere certi che ogni singola richiesta sia fondata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti