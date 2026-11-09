Bastano 8 minuti di esercizio per abbassare la pressione, lo studio sul ‘wall sit’

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Per abbassare la pressione basta stare seduti. Senza una sedia. Bastano 8 minuti di esercizio per ottenere risultati positivi, con un miglioramento progressivo dei valori della pressione sanguigna. Tutto merito del ‘wall sit’, l’esercizio che si esegue ‘sedendosi’ con la schiena appoggiata al muro ma senza un sostegno per gambe e glutei. Un nuovo studio pubblicato sul BMJ Open Sport and Exercise Medicine evidenzia che bastano pochi minuti, 3 volte a settimana, per compiere progressi. I miglioramenti rimangono anche se, nel tempo, si riduce la frequenza dell’attività a una o due volte a settimana. “Il wall sitting può ridurre la pressione sanguigna più di quanto facciano altre forme di esercizio”, afferma il professor Jonathan Wiles della Canterbury Christ Church University, in Inghilterra, coordinatore del nuovo studio.

L’esercizio richiede pochi minuti e, almeno all’inizio, non esige una particolare resistenza: non è indispensabile eseguire uno squat creando un angolo di 90 gradi con le ginocchia. Basta piegare appena le gambe per iniziare in maniera efficace. In questo modo, sottolinea il professor Wiles, anche le persone “che faticano a trovare il tempo e le motivazioni per fare esercizio fisico” potrebbero riuscire a ottenere e mantenere i benefici.













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