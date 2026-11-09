Dolore tra Marano e Qualiano per Vincenzo Criscuolo. La morte a Vercelli dopo il lancio con il paracadute

Famiglia originaria di Marano, aveva vissuto per molti anni a Qualiano, dove risiedono ancora i genitori, prima di trasferirsi a Milano. Imprenditore con attività anche all’estero, da circa un anno aveva scoperto la passione per il paracadutismo.

Aveva soltanto 35 anni Vincenzo Criscuolo (in foto durante un lancio), l’imprenditore morto tragicamente a Vercelli durante un lancio con il paracadute. Originario di Marano, era molto conosciuto anche a Qualiano, città nella quale aveva trascorso tanti anni della sua vita e dove vivono ancora i genitori.

Da tempo si era trasferito a Milano, dove aveva continuato il proprio percorso professionale. Imprenditore in diversi settori, aveva iniziato nel comparto degli occhiali, per poi ampliare i propri interessi ad altri ambiti commerciali.

Tra le sue passioni c’era quella per il volo. Da circa un anno si era avvicinato al paracadutismo, uno sport che aveva iniziato a praticare con entusiasmo.

La tragedia si è consumata in un campo scuola di paracadutismo a Vercelli. Durante il lancio qualcosa è andato storto: secondo le prime informazioni, il paracadute non si sarebbe aperto completamente, causando la drammatica caduta che non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano tra Marano e Qualiano. Una morte improvvisa e drammatica che spezza a soli 35 anni una vita caratterizzata da iniziativa imprenditoriale, esperienze fuori regione e nuove passioni.

Il cordoglio si stringe attorno alla famiglia, colpita da una perdita terribile. Nel collegio difensivo, tra gli altri, l’avvocato Luigi Poziello, Raffaele Costanzo, Giuseppe Granata, Erasmo Antonio Fuschillo, Alfonso Quarto, Angelo Pignatelli e Mario Griffo.