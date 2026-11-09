Marano. Lavori in via Lazio, i commissari smentiscono i catastrofisti e i politici dello scioglimento:”Allarmi ingiustificati, siamo sul pezzo e seguiamo i lavori”

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Sono state segnalate preoccupazioni e qualche riserva mentale espresse sul corretto svolgimento dei lavori stradali appena iniziati.

Dopo cinque scioglimenti degli interi consigli comunali per gravi condizionamenti mafiosi sono preoccupazioni comprensibili anche quando non sono pienamente giustificati.

Per tranquillizzare e far apprezzare gli sforzi che l’apparato comunale pone in essere informo che su via Lazio fin dalle prime battute dei lavori si sono alternati un ingegnere ed un geometra, rispettivamente direttore operativo e direttore di cantiere oltre due vigili urbani che si sono trattenuti fino a tarda mattinata. Nella giornata di domani l’azione di controllo, verifica ed assistenza e’ stata affidata oltre che al responsabile dell’Area amministrativa in fase di sopralluogo alla presenza anche del Coordinatore del progetto di videosorveglianza Vis-Marano ed ad altri due agenti del Comando del vigili urbani.

Le ridotte capacità numeriche delle forze in campo non consentono certo un presidio militarizzato ma l’occhio del “padrone”, ovvero quello dei cittadini maranesi, attraverso il personale comunale sarà continuo ed ampiamente presente sui tutti i diversi teatri di cantiere.

Nel mentre la struttura tecnica dovrà controllare, tra l’altro, anche i lavori in corso nelle palestre scolastiche, nelle aree pubbliche risanate ed in via di consegna a diretti gestori e sui lavori del cimitero cittadino, vero e proprio cruccio dei Commissari, desiderosi di restituire, dopo anni di trascuratezza, ordine e normalità alla cura dei morti.

Comunicato Stampa Commissione Straordinaria Marano













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