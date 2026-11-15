Lutto a Calvizzano, morta la moglie del sindaco Luciano Borrelli

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La comunità di Calvizzano si stringe attorno al sindaco Luciano Borrelli per la dolorosa perdita della moglie, scomparsa all’età di 66 anni.

Una vita trascorsa insieme, oltre cinquant’anni di amore, affetto e condivisione. Una storia nata tanti anni fa e diventata un legame profondo, costruito giorno dopo giorno e coronato dall’amore per i loro tre figli.

Una notizia che ha suscitato profonda commozione in paese, dove in queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio rivolti al primo cittadino e alla sua famiglia.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 18 presso la parrocchia San Giacomo di Calvizzano.













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