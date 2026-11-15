La moglie di De Bruyne: “Prima andiamo via meglio è”

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Le parole di Michelle De Bruyne alla rivista Nina sembrano allontanare il marito Kevin dal Napoli e da Napoli. La donna non ha nascosto il disagio di vivere all’ombra del Vesuvio e la solita sottolineatura sul fatto che per i giocatori partenopei sarebbe impossibile anche solo uscire da casa. Le sue dichiarazioni non sembrano lasciare spazio a dubbi: “A Manchester, le persone quasi non facevano più caso a Kevin. Qui è diverso. Tra di noi ci diciamo che prima andiamo via e meglio è”. Michelle assicura che il tema è al centro delle discussioni domestiche: “Parliamo spesso del futuro insieme. Spesso ci diciamo di voler andare a vivere nel Limburgo (regione olandese, ndr)”.

Dichiarazioni che, se associate alla non smentita da parte del calciatore dell’interesse del Psv nei suoi confronti, non sembrano lasciare molte possibilità di un futuro a Napoli













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