La moglie di De Bruyne: “Prima andiamo via meglio è”

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NAPLES, ITALY - OCTOBER 01: Kevin De Bruyne during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between SSC Napoli and Sporting Clube de Portugal at Stadio Diego Armando Maradona on October 01, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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Le parole di Michelle De Bruyne alla rivista Nina sembrano allontanare il marito Kevin dal Napoli e da Napoli. La donna non ha nascosto il disagio di vivere all’ombra del Vesuvio e la solita sottolineatura sul fatto che per i giocatori partenopei sarebbe impossibile anche solo uscire da casa. Le sue dichiarazioni non sembrano lasciare spazio a dubbi: “A Manchester, le persone quasi non facevano più caso a Kevin. Qui è diverso. Tra di noi ci diciamo che prima andiamo via e meglio è”. Michelle assicura che il tema è al centro delle discussioni domestiche: “Parliamo spesso del futuro insieme. Spesso ci diciamo di voler andare a vivere nel Limburgo (regione olandese, ndr)”.

Dichiarazioni che, se associate alla non smentita da parte del calciatore dell’interesse del Psv nei suoi confronti, non sembrano lasciare molte possibilità di un futuro a Napoli

 

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