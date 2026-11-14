Condono edilizio a Napoli, 42mila pratiche ancora da esaminare: sui vincoli è muro contro muro. Il centrodestra vuole la riapertura della sanatoria

Quarantamila e duecento fascicoli ancora da smaltire, famiglie in attesa da decenni e un confronto istituzionale che non riesce a sbloccarsi. A Napoli la partita del condono edilizio resta aperta, ma il vero ostacolo continua a chiamarsi vincolo paesaggistico. Mentre Palazzo San Giacomo tenta di imprimere un’accelerazione alle procedure, centinaia di cittadini restano intrappolati in un percorso amministrativo senza tempi certi.

Negli ultimi quattro anni l’amministrazione guidata da Gaetano Manfredi ha avviato una riorganizzazione degli uffici attraverso una task force dedicata all’esame delle istanze relative ai condoni del 1985, 1994 e 2003. Un lavoro che punta a recuperare ritardi accumulati in decenni e a dare risposte a chi attende ancora la definizione della propria pratica. Ma quando entrano in gioco le aree sottoposte a tutela, la macchina si inceppa: in quattro anni meno di cento domande avrebbero ottenuto il via libera.

Il braccio di ferro con la Soprintendenza

Il punto più critico è il rapporto con la Soprintendenza. Un protocollo d’intesa, predisposto per coordinare e velocizzare le valutazioni sugli immobili vincolati, resta ancora senza firma. Una mancata intesa che contribuisce a mantenere bloccata una quota consistente delle istanze, con quasi il 60% delle pratiche interessate da situazioni di stallo. Per molte famiglie significa continuare a vivere nell’incertezza, senza sapere se la propria abitazione potrà mai essere regolarizzata.

Palazzo San Giacomo punta sulle vecchie domande

La strategia del Comune è concentrata soprattutto sullo smaltimento dell’enorme arretrato, composto da circa 42mila fascicoli, alcuni dei quali risalgono a quarant’anni fa. Il presidente della commissione Urbanistica, Massimo Pepe, ribadisce la linea dell’amministrazione: «Il nostro compito non è giudicare la legge. La legge dello Stato, quella del 2003, va applicata. Le domande ci sono già. Il nostro compito è dare risposta a chi ha fatto richiesta».

Pepe prende però le distanze dall’ipotesi di una nuova riapertura dei termini, definendo la proposta del centrodestra «un atto populista in vista delle prossime elezioni».

Il centrodestra rilancia: riaprire il condono del 2003

Sul fronte politico, invece, la pressione aumenta. Fratelli d’Italia prepara un emendamento alla prossima legge di Bilancio per riaprire i termini della sanatoria del 2003. Il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone denuncia quella che considera una disparità di trattamento subita dalla Campania per oltre vent’anni, nonostante il pagamento delle oblazioni da parte di numerosi cittadini.

Sulla stessa posizione la consigliera regionale Ira Fele, che sostiene la possibilità di regolarizzare le opere realizzate entro il 31 marzo 2003, purché siano rispettati i vincoli antisismici, ambientali e paesaggistici.

Forza Italia prova invece ad allargare ulteriormente il perimetro della proposta. Il capogruppo regionale Massimo Pelliccia condivide la riapertura del condono, ma chiede di superare anche la data limite del 31 marzo 2003. «Non ha senso consentire la regolarizzazione a chi ha completato l’opera il 31 marzo 2003 e negarla a chi ha realizzato il medesimo intervento il giorno dopo», sostiene.

La proposta prevede l’esclusione degli immobili incompatibili con i vincoli territoriali e di quelli situati in aree a rischio, accompagnando l’eventuale sanatoria con sanzioni più severe per i nuovi abusi, fino alla pena detentiva.

La vera partita resta quella delle famiglie

Tra arretrati, vincoli non superati e nuove iniziative legislative, il rischio è che migliaia di cittadini continuino a restare sospesi tra aspettative e incertezze. Da una parte il Comune chiamato a definire le pratiche già presentate, dall’altra le forze politiche che chiedono una nuova finestra per la regolarizzazione. Sullo sfondo resta una questione decisiva: dare risposte ai cittadini senza trasformare la sanatoria in un nuovo incentivo all’abusivismo edilizio.