Tumore al pancreas non operabile, al Gemelli primo intervento al mondo con la “colla” radioattiva

45 Visite
Una nuova frontiera nella lotta al tumore del pancreas arriva dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato eseguito per la prima volta al mondo un intervento sperimentale con una speciale “colla” radioattiva. La procedura ha riguardato una donna di 63 anni affetta da un tumore pancreatico non operabile.
L’intervento è stato realizzato dal professor Roberto Iezzi nell’ambito di una sperimentazione internazionale che coinvolge diversi Paesi europei. Una tecnica innovativa che apre nuove prospettive nel trattamento di tumori finora considerati particolarmente difficili da affrontare.