Malasanità in Campania, medico non assicurato risarcisce i familiari della vittima: 120mila euro per un’errata prognosi e perdita di chances

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Lo Studio Associati Maior ottiene il massimo risarcimento possibile da un sanitario come persona fisica. L’anziana era morta dopo che il medico, pur diagnosticando una peritonite, aveva consigliato di attendere a casa. I legali: “Serve un fondo per le vittime della malasanità”.

Lo Studio Associati Maior annuncia un importante risultato nell’ambito della responsabilità sanitaria, ottenendo un risarcimento di 120mila euro in favore dei familiari di un’anziana donna deceduta dopo una prognosi errata e il mancato tempestivo ricovero ospedaliero. La vicenda riguarda un medico privato della penisola sorrentina, risultato privo di copertura assicurativa, che aveva visitato la paziente per alcuni dolori addominali. Nel corso della visita, il sanitario aveva diagnosticato una peritonite in atto, ma, nonostante la gravità del quadro clinico, aveva consigliato alla donna di rimanere a casa, confidando in una spontanea risoluzione dei sintomi. Le condizioni dell’anziana si erano progressivamente aggravate e, soltanto dopo diverse ore, era stata accompagnata in ospedale, quando ormai ogni tentativo di salvarle la vita si era rivelato inutile. A seguito del decesso, i familiari si sono rivolti allo Studio Associati Maior per ottenere giustizia e far accertare le responsabilità del medico. Nel corso delle attività legali, tuttavia, è emerso un ulteriore elemento di criticità: il sanitario non disponeva di alcuna copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Lo Studio Maior ha quindi promosso le necessarie iniziative giudiziarie, ottenendo una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) presso il Tribunale di Torre Annunziata. All’esito degli accertamenti e di una lunga trattativa con i legali del medico, è stato possibile raggiungere un accordo risarcitorio di 120mila euro, quale ristoro del danno da perdita di chance di sopravvivenza della paziente. Si tratta del massimo risarcimento concretamente ottenibile nei confronti di un soggetto persona fisica in una vicenda di questo genere, soprattutto alla luce dell’assenza di una compagnia assicurativa chiamata a garantire il ristoro dei danni.

“Vogliamo sensibilizzare il legislatore affinché venga valutata l’istituzione di un fondo per le vittime della malasanità, sul modello di quanto già previsto per i sinistri stradali provocati da veicoli non assicurati. L’assicurazione per la responsabilità sanitaria è obbligatoria ma, a differenza di quanto accade nel settore della circolazione stradale, non esiste ancora un fondo che garantisca un effettivo risarcimento alle vittime di errori medici commessi da sanitari sprovvisti di polizza. È una lacuna normativa che lascia le famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità proprio quando avrebbero maggiore bisogno di tutela”. A dirlo sono gli avvocati dello Studio Associati Maior composto dagli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo.













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