SONDAGGIO GHISLERI, IL CENTRODESTRA VOLA AL 43,7 PER CENTO. IL CAMPO LARGO NON SFONDA NEANCHE CON CONTE

Nuovo segnale positivo per il centrodestra e una nuova battuta d’arresto per le opposizioni. L’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta fotografa un quadro politico che continua a premiare la maggioranza di governo. Fratelli d’Italia consolida il primato, il Partito Democratico arretra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci perde terreno. Ma il dato politicamente più significativo riguarda le coalizioni: il centrodestra resta davanti anche senza il partito del generale, mentre il cosiddetto campo largo non riesce a trovare una formula vincente.
FRATELLI D’ITALIA SALE AL 28,2%, IL PD SCENDE AL 20,4%
La classifica dei partiti vede ancora Fratelli d’Italia saldamente al comando con il 28,2%, in aumento dello 0,6% rispetto alla precedente rilevazione del 26 ottobre. Una crescita che conferma la leadership del partito guidato da Giorgia Meloni.
Alle sue spalle il Partito Democratico scende al 20,4%, perdendo lo 0,4%. In controtendenza il Movimento 5 Stelle, che guadagna 1,2 punti e raggiunge l’11,6%.
Forza Italia si conferma al quarto posto con il 7,6%, in lieve crescita dello 0,1%. Subito dietro Futuro Nazionale di Vannacci, che continua a perdere consensi e si ferma al 6,5%, con una flessione dello 0,3%.
Arretrano anche Alleanza Verdi e Sinistra e Lega, entrambe al 6%, dopo aver perso mezzo punto percentuale.
TUTTI I NUMERI DEI PARTITI
Ecco il quadro completo delle intenzioni di voto:
- Fratelli d’Italia: 28,2% (+0,6%)
- Partito Democratico: 20,4% (-0,4%)
- Movimento 5 Stelle: 11,6% (+1,2%)
- Forza Italia: 7,6% (+0,1%)
- Futuro Nazionale: 6,5% (-0,3%)
- Alleanza Verdi e Sinistra: 6% (-0,5%)
- Lega: 6% (-0,5%)
- Azione-Il Centro: 3,3% (-0,1%)
- Italia Viva-Casa Riformista: 2,2% (stabile)
- Schierarsi: 2,2% (prima rilevazione)
- +Europa: 1,1% (-0,2%)
- Progetto Civico: 1,1% (+0,3%)
- Noi Moderati: 1,1% (+0,2%)
- Sud chiama Nord: 0,8% (stabile)
- Più Uno: 0,5% (stabile)
Gli altri partiti raccolgono complessivamente l’1,4%, con una flessione del 2,6%.
SENZA VANNACCI IL CENTRODESTRA RESTA DAVANTI
È il confronto tra gli schieramenti a riservare il dato più interessante per gli equilibri politici. Anche senza Futuro Nazionale di Vannacci, il centrodestra raggiunge il 43,7%, in crescita dello 0,4%.
Il campo largo, comprendendo anche Italia Viva e +Europa, si ferma invece al 42,9%, pur registrando anch’esso un incremento dello 0,4%.
Il distacco è di 0,8 punti percentuali. Un risultato che smentisce, almeno nei numeri di questa rilevazione, l’idea che l’assenza di Vannacci possa mettere in difficoltà la coalizione di governo.
A pesare sul quadro generale è anche il dato degli astenuti e degli indecisi, che scendono al 41%, con una diminuzione di 7,5 punti rispetto alla precedente rilevazione.
CONTE BATTE SCHLEIN, MA NON BASTA: MELONI RESTA IN VANTAGGIO
La rilevazione mette a confronto anche due possibili scenari per la leadership del centrosinistra. E in entrambi i casi il centrodestra guidato da Giorgia Meloni mantiene il vantaggio.
Con Giuseppe Conte candidato premier, il campo largo raggiungerebbe il 41% contro il 42,7% del centrodestra. Una distanza di 1,7 punti che lascia comunque la coalizione progressista alle spalle.
Lo scenario peggiora ulteriormente con Elly Schlein alla guida della coalizione. In questo caso il campo largo si fermerebbe al 40,2%, mentre il centrodestra salirebbe al 43,8%.
Il divario arriverebbe così a 3,6 punti percentuali.
La fotografia tracciata da Alessandra Ghisleri evidenzia dunque una difficoltà politica per le opposizioni: nonostante l’allargamento della coalizione a Italia Viva e +Europa, il centrosinistra non riesce a superare la maggioranza. E la scelta del candidato premier potrebbe fare una differenza tutt’altro che secondaria.