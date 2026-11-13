Afragola sotto assedio, la notte delle raffiche: quaranta colpi di kalashnikov contro il Rione Salicelle

La città si risveglia ancora una volta nel rumore delle armi. Poco prima delle quattro del mattino, una nuova stesa ha preso di mira l’isolato 11 del Rione Salicelle. Una quarantina di colpi esplosi con armi da guerra, bossoli sull’asfalto e un silenzio inquietante tra i residenti. È il quarto raid in pochi giorni. E mentre la camorra alza il livello della sfida, la città resta sospesa tra paura e omertà.

AFRAGOLA – Quando sono da poco passate le tre e la città dorme, il rumore degli spari squarcia nuovamente il silenzio della notte. Non sono botti, non sono esplosioni isolate. È una raffica lunga, violenta, che arriva dal Rione Salicelle e si abbatte contro la parete esterna dell’isolato 11. Una quarantina di colpi, esplosi in rapida successione con fucili mitragliatori. Un’altra notte di paura, un’altra dimostrazione di forza che porta la firma della violenza criminale.

A dare l’allarme sono alcune telefonate anonime alle forze dell’ordine. Le segnalazioni parlano di una vera e propria sparatoria. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Manuela Marafioti. Davanti a loro uno scenario che non lascia spazio a interpretazioni: decine di bossoli calibro 7,62, munizioni compatibili con armi da guerra, disseminati nell’area interessata dalla sparatoria.

È la quarta stesa in pochi giorni. E il dato più inquietante non è soltanto la quantità di proiettili esplosi, ma il messaggio che sembra accompagnare queste incursioni armate: qualcuno vuole dimostrare di poter sparare, colpire e attraversare la città sfidando apertamente la presenza delle forze dell’ordine.

Ma c’è un altro elemento che emerge durante i rilievi investigativi. Le testimonianze, o meglio la loro assenza. Tra gli abitanti dell’isolato 11 prevale il silenzio. Nessuno avrebbe visto nulla, nessuno avrebbe sentito niente. Nemmeno il fragore di quaranta colpi d’arma da fuoco, capaci di svegliare un intero quartiere. Un muro di omertà che rende ancora più difficile ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

Eppure, quello che è successo stanotte non è un episodio isolato. È l’ultimo capitolo di una sequenza di violenza che sta trasformando le notti di Afragola in una preoccupante successione di raid.

Mercoledì scorso, tra la mezzanotte e le due, tre diverse stese avevano già attraversato la città. La prima in via Terza Traversa San Marco, la seconda in via Terza Traversa Diaz, la terza nei pressi dell’isolato 19 del Rione Salicelle, area considerata una roccaforte del clan Bizzarro-Barbato.

Tre luoghi, tre incursioni armate, tre zone nelle quali sono presenti altrettante piazze di spaccio. Una geografia criminale che sembra disegnare una mappa precisa delle tensioni e degli equilibri sul territorio.

Come se non bastasse, durante quella stessa notte, i gruppi criminali avrebbero trovato anche il tempo di piazzare un ordigno davanti a un’attività di autonoleggio in via Verga. Un’esplosione che ha aggiunto un ulteriore tassello a un quadro già allarmante.

A rendere ancora più pesante il clima è la presenza, segnalata sul territorio, di gruppi di motociclisti vestiti di nero e con caschi integrali. Figure che attraversano le strade senza rendersi facilmente riconoscibili e che contribuiscono ad alimentare la percezione di una città sotto pressione.

Afragola, oltre 65mila abitanti, si ritrova così a fare i conti con una successione di episodi che non può essere liquidata come una semplice escalation di criminalità comune. Le raffiche contro gli edifici, le bombe, le incursioni notturne e la difficoltà di raccogliere testimonianze raccontano un territorio nel quale la criminalità organizzata continua a cercare visibilità, controllo e intimidazione.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli dopo i primi episodi, ma la nuova sparatoria dimostra quanto sia complesso arginare una spirale di violenza che sembra non conoscere tregua.

Adesso l’attenzione si sposta sulle istituzioni. Per oggi pomeriggio, alle ore 18, è previsto in Comune il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari. La riunione si terrà nella sala della giunta comunale e vedrà al centro proprio l’emergenza sicurezza che sta attraversando Afragola.

La città chiede risposte, presidi, controlli e soprattutto la presenza concreta dello Stato. Perché dietro ogni raffica ci sono quartieri che hanno paura, famiglie che vorrebbero poter dormire senza essere svegliate dal rumore dei mitragliatori e cittadini che non possono essere lasciati soli davanti alla prepotenza dei clan.

Quaranta colpi contro un muro, ma il bersaglio simbolico sembra essere un’intera comunità. E ad Afragola, ormai, la notte non porta più soltanto il buio: porta il rumore delle armi e la paura di una nuova stesa.