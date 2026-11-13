Falsi allarmi bomba nelle scuole, la circolare di Piantedosi

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Dopo l’ondata di finti allarmi bomba arrivati via e-mail a numerose scuole, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inviato una circolare a prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine. Il documento fissa le regole per valutare l’attendibilità delle minacce e per gestire le emergenze, con l’obiettivo di evitare, quando possibile, lo stop alle lezioni e ai servizi.

Ogni minaccia va segnalata alle forze di polizia

Il primo punto riguarda la segnalazione: ogni comunicazione che contiene minacce alla sicurezza di persone o strutture deve essere trasmessa subito alle forze di polizia locali. Spetta a loro svolgere le verifiche del caso e valutare se servano misure di sicurezza. Per la circolare conta soprattutto la natura del messaggio e la presenza di elementi che ne confermino la credibilità.

Minaccia seriale? Inattendibile

Il criterio più rilevante è quello della serialità. Va considerata inattendibile la minaccia che sia “manifestamente seriale”, cioè composta da messaggi identici o quasi, con la stessa provenienza e inviati in modo indiscriminato a molti destinatari.

Le eccezioni: oggetti sospetti, videosorveglianza, precedenti

La regola non vale se emergono ulteriori elementi di rischio. La circolare cita, a titolo di esempio, il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate anche dalle telecamere di videosorveglianza e collegabili alla minaccia, precedenti episodi o segnalazioni riferibili allo stesso obiettivo, oltre a qualsiasi circostanza concreta che renda necessario rafforzare le misure di protezione.

Evacuazione solo se necessaria: decide il Prefetto su proposta del Questore

Se la minaccia appare plausibile, il Questore può disporre le verifiche ritenute opportune e le altre misure per garantire la sicurezza, senza compromettere, quando non è indispensabile, la continuità dei servizi. Solo se lo ritiene necessario propone al Prefetto di evacuare la struttura o il sito interessato. Restano validi i piani di emergenza e le competenze degli organismi tecnici.

Centro Situazioni attivo h24 e coordinamento con i Vigili del fuoco

Il Dipartimento della pubblica sicurezza seguirà il caso attraverso il Centro Situazioni, operativo ventiquattr’ore su ventiquattro. Avrà il compito di tenere i collegamenti con gli uffici territoriali e con le altre amministrazioni coinvolte, favorendo la condivisione rapida delle segnalazioni. Le informazioni saranno raccolte con procedure veloci, che faranno capo alle Questure delle province interessate. I Prefetti dovranno garantire il coordinamento tra forze di polizia, Vigili del fuoco e tutti i soggetti interessati, anche nei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Comunicazione pubblica: niente notizie non verificate

Il ministro dedica un passaggio anche all’informazione. La diffusione incontrollata di notizie sugli allarmi, spiega la circolare, può amplificarne gli effetti e aumentare il senso di insicurezza. Serve quindi una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a “chiarezza, equilibrio e cautela”. Occorre evitare che informazioni non verificate o una rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni alimentino allarmi ingiustificati.