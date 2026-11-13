FAMIGLIA NEL BOSCO, ACCANIMENTO SENZA PRECEDENTI: BOCCIATO IL RICORSO DEI GENITORI, I BIMBI NON TORNANO A CASA

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Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori. «Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion. La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Ctu e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia». Così in una nota l’avvocato dei genitori, Simone Pillon.

«Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata – spiega Pillon -. Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione. La Corte Abruzzese ha tuttavia confermato il piano di rientro graduale già in essere e che sta procedendo, anche perchè i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo».