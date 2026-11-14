CAMORRA FLEGREA, IL BOSS MASSIMILIANO ESPOSITO SI PENTE

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Svolta negli equilibri della criminalità organizzata flegrea. Massimiliano Esposito, detto “’o Scognato”, storico ras di Bagnoli, ha manifestato alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli la volontà di collaborare con la giustizia.

Il 55enne, fino a pochi giorni fa detenuto al regime del 41-bis nel carcere di Cuneo, è stato trasferito a Secondigliano, dove è già stato sottoposto ai primi interrogatori. La decisione arriva dopo la recente richiesta di ergastolo nei suoi confronti per il coinvolgimento nell’omicidio di Antonio Ivone.

La notizia ha provocato anche una frattura familiare. Il figlio Cristian, attualmente detenuto, ha preso pubblicamente le distanze dal padre attraverso un messaggio diffuso sui social, dichiarando di non riconoscersi più nella sua figura e di voler rispondere esclusivamente delle proprie scelte.

Il pentimento di Esposito arriva a pochi mesi da quello di Alessandro Giannelli, ex capo dell’omonimo clan di Cavalleggeri. I due avevano condiviso gli inizi della carriera criminale nel clan D’Ausilio, prima di diventare protagonisti di una violenta contrapposizione per il controllo di Bagnoli, Cavalleggeri, del traffico di droga e delle estorsioni nell’area di Coroglio.

La possibile collaborazione dello Scognato potrebbe ora aprire nuovi scenari investigativi sulle dinamiche criminali e sulle faide che per anni hanno segnato l’area flegrea.













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