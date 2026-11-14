MARANO. MENSA SCOLASTICA ALLA TAGLIAMENTO: I DUBBI E LE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DI UNA MAMMA

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Gentile direttore,

vorrei portare all’attenzione una questione che sta suscitando parecchio malcontento tra i genitori degli alunni che usufruiscono della mensa scolastica alla scuola Tagliamento di Marano.

In occasione dell’allarme bomba che ha interessato una scuola, a quanto ci risulta, i ticket della mensa sono stati restituiti alle famiglie. Perché, invece, nel nostro caso non è previsto lo stesso trattamento? Quali sono le motivazioni?

Inoltre, ci viene detto che il servizio mensa sarebbe una scelta delle famiglie, ma di fatto molti genitori hanno la sensazione di non avere una reale alternativa.

Il costo è di 3,73 euro a ticket, una cifra che riteniamo elevata se rapportata alla qualità del servizio offerto. Spesso il pasto non comprende nemmeno un po’ di frutta o un panino e la qualità generale lascia molto a desiderare.

Abito in zona da meno di un anno, ma in precedenza vivevo in via Epomeo, dove il servizio mensa aveva un costo mensile paragonabile a quello che qui si sostiene in un solo mese, offrendo però una maggiore varietà: pasta integrale, cous cous e pietanze inserite in un menù elaborato con il supporto di una dietologa infantile del Comune.

La domanda è semplice: perché a Marano non è possibile garantire ai bambini un servizio altrettanto valido, con costi adeguati e una qualità alimentare migliore?

Chiediamo all’amministrazione comunale e agli uffici competenti di fare chiarezza sulla gestione dei ticket, sui costi e sulla qualità dei pasti.

I bambini meritano un servizio mensa dignitoso, equilibrato e all’altezza del prezzo che le famiglie sono chiamate a pagare.

Lettera firmata













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