Terra dei Fuochi, istituzioni e cittadini a confronto: a Trentola Ducenta un appello per la tutela dell’ambiente e la giustizia per le vittime

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La salvaguardia dell’ambiente e la lotta ai reati ambientali rappresentano una priorità assoluta per le Istituzioni e per i nostri territori

Un percorso che non può essere affrontato solo in un’ottica repressiva, ma che richiede un’intensa e costante attività di prevenzione, di presidio e di presenza sul territorio.

Il cittadino è il primo occhio vigile. Rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni significa costruire una rete solida, in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte per il futuro del nostro pianeta e delle nostre comunità.

Per approfondire queste tematiche e riaffermare con forza che le Istituzioni ci sono e lavorano ogni giorno per il bene collettivo, si è tenuto un importante seminario presso il PIME – Pontificio Istituto Missioni Estere di Trentola Ducenta (CE)

Hanno preso parte al confronto:

– Gen. Giuseppe Vadalà Commissario Straordinario per la Terra dei Fuochi

– Col. Biagio Chiariello Comandante Polizia Provinciale di Caserta

– Franco Musto Giornalista

– Marilù Musto Giornalista

– Ottavio Lucarelli – Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania. Numerosi gli interventi dei cittadini.

“Ho ritenuto doveroso partecipare a questo momento di confronto per lanciare un grido d’aiuto al Generale Vadalà, al Colonnello Chiariello, al Presidente Lucarelli e a tutti i giornalisti presenti.

Perché non dobbiamo mai dimenticare che i morti di tumore chiedono Giustizia

Trentola”, ha affermato un emozionato e infervorato

Ciro Zeno.

P.B.













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