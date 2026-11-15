Vomero: nasce il comitato “No allo smembramento della scuola Morelli”

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Il Comitato Valori Collinari annuncia la costituzione del comitato “No allo smembramento della scuola Domenico Morelli”, nato per difendere la continuità del plesso storico di via Merliani, posto nel cuore del Vomero, e per chiedere una soluzione stabile, unitaria e sicura per i suoi alunni, scongiurando così la scomparsa di un altro luogo iconico di aggregazione e di cultura nell’ambito della municipalità collinare.

La scuola primaria Domenico Morelli è presente nel quartiere da circa ottant’anni e rappresenta una realtà educativa e identitaria di primo piano per il Vomero. Oggi è frequentata da circa duecento bambini, accompagnati quotidianamente dalle rispettive famiglie e da un corpo docente e da un personale scolastico che considerano la Morelli una vera e propria seconda casa.

“ Il plesso Morelli non è soltanto un edificio – ha sottolineato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. È parte viva della storia, dell’identità e della quotidianità del Vomero. Da circa ottant’anni accoglie generazioni di bambini e famiglie, e oggi non possiamo permetterci di assistere inermi al suo smembramento e alla sua scomparsa ”.













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