FORZA ITALIA MARANO: PRONTI A DIALOGARE CON LA PARTE SANA DEL TERRITORIO. C’E’ BISOGNO DI CONFRONTO, NON DI ATTACCHI PERSONALI

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La città ha bisogno di confronto, collaborazione e senso di responsabilità. Il bene comune deve venire prima delle divisioni politiche.

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative, assistiamo giorno dopo giorno a un clima sempre più caratterizzato da attacchi personali e contrapposizioni, provenienti da diverse parti del panorama politico cittadino.

Credo che Marano abbia bisogno di tutt’altro.

La nostra città ha bisogno di dialogo, di confronto e della capacità di ascoltare anche chi la pensa diversamente. Avere idee e posizioni politiche differenti è legittimo e rappresenta il valore stesso della democrazia, ma questo non deve mai trasformarsi in uno scontro personale o in una contrapposizione fine a se stessa.

Oggi più che mai è necessario mettere al centro il bene comune, superando personalismi e divisioni, per lavorare concretamente al rilancio della nostra città e riportare la macchina comunale a un funzionamento efficiente, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.

È fondamentale creare le condizioni per una collaborazione vera tra partiti, realtà civiche, associazioni e tutte quelle persone che, al di là delle appartenenze e degli schieramenti, hanno voglia di dare il proprio contributo per il futuro di Marano.

Non servono muri, ma ponti. Non servono polemiche sterili, ma idee, proposte e disponibilità al confronto.

Le differenze non devono essere un ostacolo, ma possono diventare una ricchezza se messe al servizio di un progetto condiviso.

In questo percorso, Forza Italia Marano è pronta a confrontarsi con tutti, senza preclusioni e senza pregiudizi. Siamo disponibili ad ascoltare, dialogare e costruire occasioni di collaborazione con tutte le forze politiche, le realtà civiche e i cittadini che hanno a cuore il futuro della nostra città. Crediamo che solo attraverso il confronto e la condivisione di idee e proposte si possa costruire un percorso serio e credibile per Marano.

Marano viene prima di ogni ambizione personale e di ogni competizione elettorale.

È da questo principio che bisogna ripartire: dal rispetto reciproco, dal dialogo e dalla volontà concreta di costruire insieme un futuro migliore per la nostra città.

Aniello Cecere

Coordinatore

Forza Italia Marano













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