Clan Amato-Pagano, scarcerata Anna Tramontano: la moglie del boss al 41-bis torna libera dopo la decisione della Corte d’Appello

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Dopo oltre diciassette anni di presunti sostegni economici riconducibili al clan Amato-Pagano, arriva la svolta giudiziaria per Anna Tramontano, moglie di Rito Calzone, detenuto da oltre diciassette anni al regime del 41-bis.

La donna era stata arrestata nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli con l’accusa di ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. Secondo l’impianto accusatorio, avrebbe ricevuto per lungo tempo un contributo economico mensile riconducibile al sodalizio criminale, destinato al sostentamento familiare.

In primo grado era stata condannata a due anni e due mesi di reclusione. Ora la Corte d’Appello, accogliendo le argomentazioni della difesa, rappresentata dagli avvocati Luigi Senese e Lucia Boscaino, ha rideterminato la pena in due anni, concedendo la sospensione condizionale.

Il provvedimento ha consentito alla donna di lasciare il carcere.

La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini che hanno interessato il clan Amato-Pagano e diversi comuni dell’area nord di Napoli. Con la decisione dei giudici di secondo grado si apre un nuovo capitolo di una storia giudiziaria legata ai rapporti economici contestati al sodalizio e al sostegno alle famiglie dei detenuti.













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