Grillo e Di Battista, prove di ritorno: ipotesi lista autonoma e nuovo scontro con Conte

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Beppe Grillo torna a muoversi sulla scena politica e guarda con crescente distanza alla gestione del Movimento 5 Stelle affidata a Giuseppe Conte. Il fondatore dei pentastellati starebbe valutando la possibilità di lanciare una lista elettorale autonoma, facendo leva sul malcontento di una parte degli elettori e degli attivisti delusi dalla nuova direzione del Movimento.

Non mancano le stoccate all’ex premier, che Grillo ha ironicamente ribattezzato «Mago di Oz» e «Reverendo Jones», mettendo in discussione le sue ambizioni politiche e la trasformazione del partito nato sotto la sua guida.

Il comico, intanto, starebbe preparando anche un ritorno in televisione. Il 22 novembre è atteso ospite di Fabio Fazio, occasione nella quale potrebbe tornare a parlare del Movimento e dei suoi attuali dirigenti, senza rinunciare alla satira.

Dietro le battute, però, si nasconde una questione politica ancora aperta: Grillo non avrebbe digerito la perdita del controllo sul simbolo e sul nome del Movimento, la sua creatura originaria. L’eventuale progetto di una lista autonoma potrebbe rappresentare un tentativo di recuperare spazio e consenso, ma soprattutto di sottrarre voti a Conte e all’area del cosiddetto campo largo.

Più che una semplice operazione nostalgica, il possibile ritorno dell’Elevato rischia dunque di riaprire una frattura nel mondo pentastellato, con conseguenze anche sugli equilibri futuri del centrosinistra.













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