Marano, emergenza igiene urbana: rifiuti non raccolti in molti punti e mezzi fermi per mancanza di gasolio. Lunedì vertice in Prefettura sugli stipendi

Si fa sempre più critica la situazione dell’igiene urbana a Marano. In diversi punti della città i rifiuti non vengono raccolti e tra le cause delle difficoltà operative ci sarebbe anche la mancanza di gasolio, che sta lasciando fermi numerosi mezzi della società incaricata del servizio.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbero anche picchi di assenze dal lavoro che, secondo quanto riferito dai commissari straordinari, avrebbero raggiunto il 40% del personale.

Sul fronte economico e sindacale resta aperta la delicata questione degli stipendi. I lavoratori attendono il pagamento delle spettanze, mentre il sequestro delle quote e dei conti societari continua a condizionare la gestione finanziaria dell’azienda.

Per lunedì è previsto un vertice in Prefettura, al quale si guarda con particolare attenzione per individuare una soluzione alla vertenza e garantire continuità al servizio. Nel frattempo, la città continua a fare i conti con disagi e cumuli di rifiuti, mentre cresce la preoccupazione tra i lavoratori e i cittadini.