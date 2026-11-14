Tribunale di Napoli, assolto dalle accuse di minacce al sindaco di Bacoli: voleva suicidarsi e non fare del male. Decisive le testimonianze di Carabinieri e Polizia Municipale

All’esito di un articolato processo nel quale il Sindaco del Comune di Bacoli Della Ragione Josi Gerardo ed il Presidente del Consiglio Comunale Cucco Mauro si erano costituti parte civile ed avevano in dibattimento confermato le gravi accuse già formulate nelle denunce nei confronti dell’imputato, il Giudice pronunciava sentenza assolutoria accogliendo in pieno le argomentazioni difensive dell’Avv. Francesco Buonaurio, del difensore dell’imputato.

La vicenda prendeva le mosse dall’ingiusto licenziamento del S.G. quale dipendente di una società partecipata dal Comune di Bacoli, provvedimento poi riconosciuto illegittimo dal Giudice del lavoro che disponeva il reintegro del lavoratore o in alternativa il riconoscimento di un’indennità economica, trattandosi di società con soli quindici dipendenti.

L’imputato durante il suo esame spiegava ancora una volta che il giorno dei fatti si era recato al consiglio comunale in quanto disperato, ma il suo intento era esclusivamente quello di compiere un gesto estremo: voleva suicidarsi poiché non reintegrato nel posto di lavoro, in quanto la società aveva optato per il riconoscimento dell’indennità, pertanto, si era trovato all’età di 55 anni senza lavoro con una moglie, tre figli ed un mutuo da pagare.

La svolta si è avuta durante il processo in quanto chiamati a testimoniare i Carabinieri e la Polizia Municipale presenti ai fatti dichiaravano che S.G. non aveva assolutamente minacciato o lanciato benzina verso altri soggetti, sconfessando clamorosamente quanto raccontato in udienza dal sindaco del Comune di Bacoli Della Ragione Josi Gerardo e dal Presidente del Consiglio Comunale che, durante, il loro esame confermavano ancora una volta le accuse.