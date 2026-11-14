Casoria, il caso Casillo fa saltare il Campo largo: dopo il Pd, anche il M5S lascia la maggioranza. Terremoto politico per il sindaco Bene

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Il terremoto giudiziario che ha travolto Tommaso Casillo, presidente di SoReSa, si trasforma in un vero e proprio terremoto politico per il Comune di Casoria. Il Campo largo che aveva sostenuto la rielezione del sindaco Raffaele Bene nel giugno 2024 perde pezzi uno dopo l’altro. Dopo l’uscita del Partito Democratico e l’addio del vicesindaco Gaetano Palumbo, arriva anche la rottura del Movimento 5 Stelle. A lasciare la maggioranza è inoltre il presidente del Consiglio comunale Pasquale Tignola, il cui nome compare anche nell’inchiesta giudiziaria.

Una crisi che investe direttamente l’alleanza di centrosinistra costruita attorno a Bene e che mette in evidenza tutte le difficoltà di tenere insieme sensibilità politiche differenti, soprattutto quando un’inchiesta giudiziaria coinvolge figure di primo piano legate agli equilibri politici del territorio.

Al centro della vicenda c’è Tommaso Casillo, storico esponente del centrosinistra casoriano, legato a Campania Libera e fino a pochi giorni fa alla guida di SoReSa, la società regionale che gestisce gli acquisti centralizzati del sistema sanitario campano. Il suo arresto nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli ha avuto conseguenze che vanno ben oltre il settore sanitario, facendo esplodere tensioni politiche già presenti nell’amministrazione cittadina.

Le contestazioni e il filone Casoria

Secondo quanto riportato nell’ordinanza giudiziaria, Casillo, Pasquale Tignola, all’epoca presidente del Consiglio comunale, e il dirigente comunale Antonio Isoldo avrebbero favorito Carolina Di Costanzo, moglie dell’imprenditore Marco Langella, nell’ambito di una selezione pubblica per tre posti amministrativi al Comune di Casoria.

L’ipotesi investigativa riguarda presunte pressioni sulla commissione esaminatrice e la comunicazione anticipata delle domande d’esame. Un secondo filone coinvolgerebbe Antonio Isoldo, anche direttore tecnico pro tempore di Casoria Ambiente, e Luigi Palmiero, per presunti favori a interessi imprenditoriali riconducibili ai Langella, anche attraverso un affidamento relativo al lavaggio degli automezzi.

Si tratta di contestazioni che dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario e rispetto alle quali resta fermo il principio della presunzione di innocenza.

Il M5S rompe con Bene

La decisione dei pentastellati è stata ufficializzata dalla consigliera regionale Elena Vignati, che ha spiegato le ragioni della rottura richiamando i principi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa sui quali il Movimento aveva fondato la propria adesione alla maggioranza.

«Le notizie emerse dall’inchiesta della Procura di Napoli, che ha portato all’arresto del presidente di SoReSa Tommaso Casillo, sono di estrema gravità e hanno creato profondo turbamento. Spetta alla magistratura accertare le responsabilità, ma la politica non può ignorare le ricadute di questa vicenda», ha dichiarato Vignati.

La consigliera regionale ha poi annunciato la decisione di uscire dalla maggioranza: «Le notizie delle ultime ore hanno incrinato irrimediabilmente la fiducia necessaria a proseguire il percorso comune. Per questo il Movimento 5 Stelle ha deciso di uscire dalla maggioranza che sostiene il sindaco Raffaele Bene. È una scelta di coerenza e responsabilità verso i cittadini».

Anche Gaetano Palumbo ha motivato la propria posizione sottolineando che non sarebbe rispettoso del mandato ricevuto restare in maggioranza soltanto per garantirne la sopravvivenza. La richiesta è quella di aprire una nuova fase politica per la città.

Un’alleanza sempre più in difficoltà

La coalizione che aveva accompagnato Bene alla vittoria elettorale del giugno 2024 comprendeva Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e diverse liste civiche, tra cui Campania Libera.

Oggi quell’assetto appare profondamente ridimensionato. L’inchiesta su Casillo ha accelerato una crisi che ha investito i rapporti tra le diverse componenti della maggioranza, facendo emergere una frattura politica che non riguarda soltanto Casoria, ma anche gli equilibri del centrosinistra campano.

Il caso riporta inoltre al centro dell’attenzione il rapporto tra politica, amministrazione e gestione degli enti pubblici, in una vicenda nella quale le responsabilità giudiziarie dovranno essere accertate dai magistrati, mentre quelle politiche stanno già producendo conseguenze concrete.

Per il sindaco Raffaele Bene si apre dunque una fase particolarmente delicata. La questione non è più soltanto quella di gestire le conseguenze dell’inchiesta, ma anche di capire con quale maggioranza e su quali basi politiche proseguire l’esperienza amministrativa.

Il Campo largo, almeno nella sua versione casoriana, è ormai entrato in una crisi profonda. E mentre la magistratura prosegue il proprio lavoro, la politica locale deve fare i conti con una maggioranza che perde progressivamente i suoi principali pezzi.













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