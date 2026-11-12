Marano, lettere al direttore. “Viabilità caos, il prefetto Cardellicchio dovrebbe intervenire”

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Egregio Direttore, oggi più che mai l’Italia avrebbe bisogno di amministratori capaci di far rispettare le regole. A Marano, invece, sembra regnare un’anarchia sempre più diffusa, soprattutto sul fronte della viabilità e della sosta selvaggia. Nonostante il continuo richiamo all’aumento del costo della vita, del carburante e dell’energia, le nostre strade sono quotidianamente congestionate da automobili e motocicli. Camminare a piedi sta diventando un’impresa, persino sui marciapiedi, laddove esistono e non siano già occupati da veicoli parcheggiati abusivamente. L’ultimo episodio, particolarmente grave, si è verificato oggi nei pressi della scuola D’Azeglio, all’incrocio tra Via Piave e Via Tagliamento. L’autobus della linea extraurbana 165Q è rimasto bloccato per circa trenta minuti a causa di alcune autovetture parcheggiate irresponsabilmente davanti all’accesso dell’istituto. Due veicoli ostruivano completamente il passaggio e un terzo era lasciato in sosta in curva, aggravando ulteriormente la situazione.

Tutto questo mentre era in corso un allarme bomba. Circostanza che rende l’accaduto ancora più incomprensibile e preoccupante. Per mezz’ora l’autista ha inutilmente segnalato il disagio con ripetuti colpi di clacson, senza che nessuno intervenisse. Solo dopo un lungo lasso di tempo una giovane proprietaria ha provveduto a spostare la propria auto, consentendo finalmente la ripresa della circolazione. Una situazione del genere non è più tollerabile. Anche chi dirige un istituto scolastico non può ignorare ciò che accade nelle immediate adiacenze della scuola, soprattutto quando possono verificarsi emergenze che richiedono accessi e deflussi rapidi e sicuri. Ritengo pertanto necessario che il Prefetto prenda piena coscienza di un problema che da anni affligge questa area della città e che si intervenga con decisione, adottando misure severe e realmente efficaci. Ma non finisce qui. Percorrere Via San Rocco è diventato un autentico calvario. Per coprire appena duecento metri occorrono spesso oltre venti minuti, a causa delle auto parcheggiate in maniera indiscriminata lungo entrambi i lati della carreggiata, dalla Farmacia Borrelli fino all’altezza del Bar Crescenzo. Il traffico si paralizza, i mezzi pubblici restano intrappolati e i cittadini subiscono quotidianamente disagi ormai diventati la norma. È arrivato il momento di dire basta. Servono controlli costanti, sanzioni certe e la volontà politica di ristabilire il rispetto delle regole. Marano non può continuare a vivere in questa condizione di incuria e disordine. Infine, una riflessione inevitabile: se davvero il carburante è così costoso, se l’energia rappresenta un’emergenza nazionale e se la tutela dell’ambiente è una priorità, come si spiega questa continua e crescente invasione di automobili? Forse è giunto il momento di distinguere tra i problemi reali e certa retorica che troppo spesso viene ripetuta senza alcun riscontro nella vita quotidiana dei cittadini.

Cordiali saluti. V. R. – P S .













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