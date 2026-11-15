Giugliano-Villaricca. Il “Renato Cartesio” lancia il nuovo Liceo Classico 4.0: la tradizione umanistica incontra l’Intelligenza Artificiale

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Il Liceo “Renato Cartesio” – polo scolastico radicato nel territorio, diretto dalla prof.ssa Donatella Acconcia, con sedi a Giugliano, Villaricca e Qualiano – annuncia per il prossimo anno scolastico l’introduzione della nuova curvatura del Liceo Classico 4.0, che affiancherà i tradizionali indirizzi di Classico e Scientifico. Un percorso innovativo che ribalta i vecchi stereotipi e risponde ad una tendenza globale: oggi le grandi aziende tecnologiche (le Big Tech) assumono sempre più “pensatori” per progettare l’Intelligenza Artificiale del futuro. Nell’era digitale in cui l’automazione e l’IA ridefiniscono i processi produttivi e sociali, la vera risorsa strategica rimane la mente umana. Tradurre i classici non è un esercizio di stile fine a se stesso, ma un allenamento rigoroso all’architettura del ragionamento, intesa come abilità filologica, logica ed etica nell’interpretare le informazioni e governarne il significato.

Il percorso formativo e il quadro orario

Il cuore della curvatura Classico 4.0 risiede in un’offerta laboratoriale ed esperienziale potenziata, sintetizzata dal motto cogito, ergo creo. Al curricolo tradizionale viene aggiunta un’ora settimanale di Logica e Automazione (presente dal primo al quinto anno), che non rappresenta un modulo isolato, bensì il filo conduttore dell’intero percorso didattico, verso cui convergono in modo sinergico tutte le discipline. Per presentare alle famiglie e agli studenti del territorio il nuovo progetto educativo, accanto agli indirizzi tradizionali, e consentire di toccare con mano l’esperienza dei laboratori, il Liceo, nelle tre sedi, apre le porte nelle seguenti date:

venerdì 18 dicembre 2026, dalle 16 alle 17.30

venerdì 22 gennaio 2027, dalle 16 alle 18:30.

A illustrare il valore formativo della nuova curvatura è la prof.ssa Daniela Buono, referente del progetto: «Per comprendere appieno lo spirito e la visione che animano questo nuovo progetto, occorre partire da un presupposto chiaro: il percorso del Liceo Classico 4.0 porta la profondità del pensiero umanistico e critico nelle sfide del presente e rende l’ora settimanale di Logica e Automazione il trait d’union di tutte le discipline. Attraverso laboratori esperienziali dedicati all’automazione, alla simulazione e alle tecnologie digitali, la forma mentis, allenata dalla traduzione dal greco e dal latino, si apre alla capacità di progettare e governare le innovazioni emergenti. Il nostro obiettivo è formare studenti capaci di unire rigore filologico e competenze digitali, per non subire l’Intelligenza Artificiale ma guidarla con consapevolezza ed etica».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.liceorenatocartesio.edu.it e le pagine social Facebook e Instagram della scuola.













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