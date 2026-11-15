E’ un ghanese che lavora in Italia da anni l’uomo investito ieri a Mugnano. E’ grave al San Giuliano

Restano molto gravi le condizioni dell’uomo investito da uno scooter nella zona della Circumvallazione, a Mugnano, nella serata di ieri. Si tratta di un cittadino di origine ghanese, di circa 50 anni, che da diversi anni vive in Italia e lavora per un’azienda della zona.

L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava sul marciapiede. Per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da uno scooter. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni restano molto gravi.

Una vicenda che assume anche contorni particolarmente dolorosi sul piano umano. L’uomo, infatti, non avrebbe familiari né altri punti di riferimento sul territorio: in Italia può contare soltanto sui colleghi di lavoro e sui titolari dell’azienda per cui lavora, che stanno seguendo con apprensione quanto accaduto.

Anche la persona alla guida dello scooter è rimasta ferita nell’impatto, ma le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.