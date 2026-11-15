Ciro Grillo, la sua verità e l’assalto ai giudici: “Contro di me un atto di guerra”

Condannato in primo grado

Nel processo di primo grado il figlio del fondatore del M5S è stato condannato a 8 anni di reclusione con altri due amici, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, mentre un quarto, Edoardo Capitta, a 6 anni e 6 mesi: tutti coinvolti, secondo i giudici, nella violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta in Sardegna nel 2019. “Il silenzio non ha giocato a mio favore e nemmeno le regole del processo – afferma Grillo – . È arrivato il momento di metterci la faccia. Questa è una dichiarazione di guerra e io devo rispondere, devo difendermi. Il tribunale non è un luogo che ha tutelato le mie ragioni e lo devo fare in ogni luogo, anche a livello politico, perchéle delle considerazioni politiche devono essere fatte. Però l’unica verità che conta, volente o nolente, è quella giudiziaria. La verità è una, non ci possono essere verità giudiziarie, verità storiche. E si utilizzerà ogni modo per far uscire la verità”.

L’attacco ai giudici

“Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto. Prima o poi vedendo gli atti, un magistrato mi assolverà, sono sicuro”. Anche se ammette: “Quella mattina è stata sgradevole, non ne vado fiero, è riprovevole. Io ho fatto i video durante il rapporto sessuale in maniera clandestina e la ragazza non se n’è accorta”.

“Non patteggio”

“Non mi perdonerei mai di fare forme di patteggiamento o qualsiasi tipo di concessione – dice ancora Grillo a Telenord -. Non me lo perdonerei mai. Io piuttosto vado in galera da innocente. Ma sarebbe proprio qualcosa di immorale nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé. Non lo faccio. Non voglio i benefici di legge perché da una parte si possono interpretare come tali, ma dall’altra significa rinunciare a dei diritti per non finire in carcere per più tempo. Io la interpreto come un’estorsione legalizzata da parte dello Stato. E io non accetto l’estorsione”.