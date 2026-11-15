Manovra, dal Superbonus alle pensioni: tutto ciò che c’è da sapere

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La manovra entra nel passaggio parlamentare con diversi capitoli già aperti alla revisione. Dal Superbonus alle pensioni, dalla sanità alle imposte sulle imprese, maggioranza e opposizioni preparano le proposte di modifica in vista della scadenza di martedì. Il governo ha annunciato disponibilità a intervenire su alcuni punti, ma restano da definire contenuti, coperture e dimensioni dei correttivi.

Superbonus ed exit tax, i correttivi per le imprese

Uno dei nodi principali riguarda l’obbligo di distribuire su dieci anni circa 20 miliardi di crediti fiscali del Superbonus. La disposizione è contestata da banche e imprese. Tra le ipotesi sul tavolo figurano l’esclusione delle Pmi e una ripartizione su un periodo più breve: soluzioni ancora da definire, mentre si cerca un compromesso sulla norma. Possibili cambiamenti anche per l’exit tax: la soglia potrebbe salire dagli attuali 800mila euro previsti dal testo a 5 milioni, ma gli importi restano oggetto di confronto. Si valutano inoltre ritocchi alla flat tax all’1% per i giovani. Per ora si tratta di ipotesi di revisione, il cui approdo dipenderà dal lavoro sugli emendamenti.

Sanità e scuola, la ricerca delle risorse

Sulla sanità l’obiettivo è incrementare gli stanziamenti. Una delle possibilità considerate è utilizzare parte degli 1,6 miliardi destinati alla carta per gli anziani. La discussione riguarda quindi sia l’entità delle risorse aggiuntive sia la loro provenienza: il rafforzamento del finanziamento sanitario deve ancora tradursi in una proposta con una copertura definita. Per la scuola, dopo l’apertura del governo alla revisione dei tagli, resta da scegliere tra la cancellazione e il rinvio al 2029 della riduzione di quasi 7mila posti tra organico e personale Ata. Nella maggioranza circola anche l’ipotesi di nuove assunzioni. Scuola e università rientrano tra i settori indicati dagli alleati per interventi mirati.

Pensioni, rivalutazione e flessibilità in uscita

Il capitolo pensioni concentra più richieste: alleggerire la stretta sulla rivalutazione degli assegni e decidere come utilizzare gli 850 milioni del fondo per la flessibilità in uscita. La destinazione di queste risorse è uno dei punti sui quali si annuncia il confronto tra i partiti della maggioranza, chiamati a individuare le misure da finanziare. Forza Italia insiste inoltre sulla previdenza dedicata alle forze dell’ordine. Rimane aperta anche la questione dell’aumento di un mese dell’età pensionabile, che secondo il lancio scatterebbe da gennaio senza un intervento. Il tema potrebbe trovare spazio in un emendamento governativo successivo. Regioni e cantieri, gli altri dossier aperti Tra le modifiche attese ci sono i ristori alle Regioni per il mancato gettito del bollo auto e gli interventi sul caro materiali, che pesa sui cantieri. Sono due dossier diversi, accomunati dalla necessità di definire compensazioni e risorse. Anche in questi casi il contenuto concreto dei correttivi dovrà emergere dalle proposte emendative. Il confronto si inserisce in una manovra che, secondo il dossier del Servizio studi della Camera, riduce di 17,1 miliardi la spesa per la competitività delle imprese. Diminuiscono anche le risorse per soccorso civile e infrastrutture, mentre crescono quelle per difesa, famiglia, mobilità e politiche previdenziali.













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