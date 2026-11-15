Regione Campania, 160mila euro per insegnare ai dipendenti a non litigare. La sprecopoli di Fico

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La Regione Campania guidata da Roberto Fico mette sul tavolo 160mila euro per finanziare corsi destinati a ridurre la litigiosità tra i dipendenti regionali. E non finisce qui: sono previsti altri 50mila euro in futuro.

Una cifra importante per insegnare a gestire i conflitti sul posto di lavoro. Ma la domanda sorge spontanea: possibile che, in una Regione alle prese con tante emergenze e problemi da affrontare, servano centinaia di migliaia di euro per andare d’accordo tra colleghi?

Ai cittadini, intanto, restano tante altre priorità ben più urgenti.

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