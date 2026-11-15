Firme false alle Regionali, dopo il caso Giugliano spunta un’altra inchiesta: bufera sulle liste in Campania

Da Giugliano alla Regione, un copione che sembra ripetersi: documenti d’identità, sottoscrizioni contestate e presunte irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali.

«Chiudi la porta». Pochi istanti dopo, una penna blu in mano e una serie di firme apposte al posto di cittadini che, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero stati all’oscuro di tutto. È quanto avrebbero documentato le telecamere della polizia giudiziaria negli uffici del Centro Unico di Servizi (Cus), nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulle presunte infiltrazioni del clan Venuso negli appalti pubblici.

Al centro degli accertamenti c’è Dario Vicedomini, compagno dell’ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo e commissario coordinatore della struttura. Secondo l’ipotesi investigativa, Vicedomini avrebbe falsificato le sottoscrizioni necessarie alla presentazione di alcune liste per le elezioni regionali in Campania del novembre 2025.

Una vicenda che richiama inevitabilmente quanto emerso a Giugliano, dove un’altra inchiesta sulle presunte irregolarità nella raccolta delle firme per le liste elettorali ha coinvolto sette esponenti politici, finiti sotto indagine. Due vicende distinte, ma accomunate da un interrogativo inquietante: quanto è stata regolare la raccolta delle sottoscrizioni utilizzate per partecipare alle competizioni elettorali?

Nel caso del Cus, le telecamere avrebbero ripreso una scena precisa. È il 17 ottobre 2025, a poche settimane dal voto. Roberto Scolaro entra nell’ufficio di Vicedomini con alcuni documenti e gli fa presente che mancano le firme. Il commissario chiede spiegazioni, poi invita a chiudere la porta. Osserva che i dati anagrafici sui moduli sono stati compilati con la stessa grafia, prende una penna blu e pronuncia una frase che gli investigatori hanno riportato negli atti: «Sai come faccio? Alla vecchia maniera».

A quel punto, secondo l’accusa, comincia ad apporre le sottoscrizioni.

Ma da dove arriverebbero i nominativi? La ricostruzione investigativa parla di documenti d’identità appartenenti a ex soci delle cooperative riconducibili a Vicedomini, la 25 Giugno e La Primavera, composte anche da ex detenuti. Tra i nomi pronunciati durante la compilazione figurerebbero Rosario Goffredo, Biagio De Stefano, Carmine Troise e Francesco Grossi, ex soci della cooperativa La Primavera III. In alcuni passaggi Vicedomini avrebbe consultato anche il computer per recuperare ulteriori dati anagrafici.

Le telecamere avrebbero registrato circa venti minuti di operazioni, dalle 13 alle 13.20. Al termine, i documenti compilati sarebbero stati riconsegnati a Scolaro per essere riposti nel raccoglitore.

Non si tratterebbe, secondo gli investigatori, di un episodio isolato. Il 22 ottobre Giuseppe Amalfi si presenta nuovamente nell’ufficio con altri moduli. Parla di nove firme e della possibilità di recuperare altri nominativi attraverso un’associazione. Vicedomini lo invita ad accelerare: i tempi per il deposito delle liste sono ormai stretti. Spunta anche un documento destinato a Giovanni Annunziata, con l’indicazione che il materiale dovrà poi arrivare ad Alfonso Quaranta.

La stessa sera Vicedomini contatta telefonicamente Quaranta. «Teniamo tutte le cose pronte», dice. Alla domanda su cosa sia pronto, la risposta è esplicita: «Le liste, le firme». Ma mancano ancora i certificati elettorali, indispensabili per completare la documentazione. Il giorno successivo parte quindi la ricerca di altri quindici certificati. Vicedomini contatta Ciro De Simone, socio della cooperativa 25 Giugno, precisando di avere già a disposizione documenti d’identità e deleghe.

Il nodo politico

La domanda centrale resta quella sul destinatario finale delle sottoscrizioni. Per quali liste sarebbero state raccolte quelle firme? E soprattutto, chi avrebbe dovuto beneficiarne?

Nella ricostruzione investigativa emerge un possibile collegamento con la coalizione del presidente Roberto Fico. Le liste finite al centro degli interrogativi sarebbero «Fico Presidente» e «Noi di Centro», quest’ultima riconducibile a Clemente Mastella. Si tratta, tuttavia, di piste investigative e non di responsabilità politiche accertate.

Sul fronte opposto, Gianfranco Rotondi ha escluso qualsiasi rapporto con Vicedomini e con Teresa Manzo.

Ed è proprio il parallelismo con Giugliano a rendere la vicenda ancora più delicata. Anche lì le indagini hanno acceso i riflettori sulle modalità di raccolta delle firme e sul ruolo di esponenti politici, con sette persone finite sotto inchiesta.

Ora il caso del Cus allarga ulteriormente il fronte degli interrogativi sulle Regionali campane. Non basta sapere chi avrebbe materialmente compilato i moduli e chi avrebbe dovuto riceverli: occorre chiarire per quali liste fossero destinati, chi fosse realmente a conoscenza dell’operazione e se le eventuali irregolarità abbiano avuto conseguenze sulla regolarità della competizione elettorale.

Da Giugliano agli uffici del Cus, fino ai palazzi della politica regionale, il tema è sempre lo stesso: le firme dei cittadini sono un passaggio fondamentale della democrazia e non possono diventare una formalità da aggirare.