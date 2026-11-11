Davide Rondoni al Convento Francescano di Marano: un faccia a faccia con San Francesco tra ferita e letizia

Il 16 novembre, a partire delle 9.30, una lectio dedicata a San Francesco d’Assisi con il poeta e scrittore Davide Rondoni. Al centro dell’incontro il libro “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”: un dialogo intenso e diretto per riscoprire il volto autentico del Santo, oltre le immagini stereotipate.

Un incontro con la poesia, la spiritualità e le domande sempre attuali di San Francesco d’Assisi. Domenica 16 novembre, alle ore 9.30, il Convento Francescano di Marano Santa Maria degli Angeli ospiterà una lectio di Davide Rondoni, poeta, scrittore e saggista tra le voci più significative della cultura italiana contemporanea.

L’appuntamento sarà l’occasione per entrare nel cuore di una figura straordinaria della storia e della spiritualità cristiana attraverso le pagine del suo ultimo libro, La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo, pubblicato da Fazi Editore nel 2025.

Non una biografia tradizionale, né un racconto agiografico, ma un dialogo intimo, appassionato e visionario tra l’autore e Francesco. Rondoni sceglie di confrontarsi direttamente con il Santo, cercando di andare oltre le rappresentazioni consuete e le immagini talvolta addolcite che nel tempo ne hanno restituito un volto rassicurante e distante dalla sua autentica personalità.

Ne emerge un Francesco uomo, giovane, impetuoso, ribelle, capace di vivere fino in fondo le proprie inquietudini e di trasformare la propria esistenza in una radicale esperienza di amore e libertà. Un uomo che non ha paura di mettersi in discussione, di attraversare la ferita della vita e di trovare proprio lì una ragione profonda di letizia.

È questo uno dei nuclei più intensi della riflessione di Rondoni: il rapporto tra la ferita e la letizia, tra il dolore e la gioia, tra la fragilità dell’esistenza e la possibilità di vivere un amore autentico. Al centro anche il tema francescano della povertà, intesa non semplicemente come rinuncia ai beni materiali, ma come liberazione dal desiderio di possedere e dominare. Amare il mondo, le creature e la vita significa riconoscerne la bellezza senza pretendere di farle proprie.

La lectio offrirà inoltre uno sguardo sulla straordinaria dimensione poetica di Francesco, autore del Cantico delle creature, e sulla sua capacità di parlare ancora all’uomo contemporaneo. La sua visione del creato, il rapporto con la natura, la fraternità universale e il desiderio di pace rappresentano infatti questioni di grande attualità, che interrogano profondamente la società di oggi.

L’incontro con Davide Rondoni si annuncia dunque come un momento di riflessione e confronto, nel quale la letteratura incontra la spiritualità e la figura di Francesco torna a parlare con la forza di un’esperienza umana radicale.

Poeta, narratore, saggista e drammaturgo, Rondoni si è laureato in Letteratura italiana all’Università di Bologna con Ezio Raimondi. Ha fondato e dirige il Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista «clanDestino». Editorialista e collaboratore di importanti realtà giornalistiche e televisive, è autore di numerose raccolte poetiche e opere narrative. Nel 2026 presiede il Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Un appuntamento che vuole essere molto più di una presentazione editoriale: un’occasione per lasciarsi interrogare da Francesco, riscoprirne la forza rivoluzionaria e ritrovare, attraverso la parola poetica, il significato più profondo della letizia.

Perché Francesco non è soltanto il Santo della dolcezza e della pace: è anche l’uomo della scelta radicale, della libertà, della ferita attraversata e trasformata in amore. Un uomo capace, ancora oggi, di scuotere le coscienze.