Camorra e appalti, 13 arresti e sequestro tra Napoli e provincia. Nel mirino affari del clan Veneruso tra rifiuti, sanità e pubblica amministrazione

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Nove arresti in carcere e 4 ai domiciliari all’alba nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli (pm Woodcock e Colonna Romano, procuratore aggiunto Ferrigno) su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia.

Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici.

L’ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli.













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