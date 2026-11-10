Afragola, lite per un parcheggio degenera nel sangue: rissa tra famiglie, quattro feriti in ospedale. Coinvolto anche un 17enne

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Questa notte i carabinieri della stazione di Afragola sono intervenuti nell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove poco prima si erano presentate alcune persone con diverse ferite.

Dai primi accertamenti è emerso che qualche ora prima due donne di Afragola vicine di casa avevano litigato per il parcheggio condominiale a via Guido Dorso 14. Sono intervenuti diversi parenti delle due donne e ne è nata così una rissa tra le due fazioni. Quattro persone, parenti di una delle due donne – un 17enne, un 25enne, un 22enne e un 43enne – sono andate in ospedale. Per il 17enne 2 giorni di prognosi, per il 25enne due punti si sutura per una ferita da taglio alla spalla sinistra, il 22enne ha un trauma cranico ed è in osservazione mentre il 43enne ha riportato cinque ferite da taglio a spalle e braccia. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda













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