Giugliano. Minacce al collaboratore di Giustizia Michele D’Alterio, assolto Ramon Pizzo

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Pizzo Ramon, giuglianese classe 82, era stato portato a processo dalla direzione distrettuale antimafia per aver presuntamente minacciato con metodo mafioso il collaboratore di giustizia D’Alterio Michele, classe 1979, soprannominato “o’braciere”, profferendo la frase “Taggia taglià a capa” dopo averlo colpito con uno o forse due schiaffi al volto, il tutto per favorire presuntamente il clan Mallardo.

Ramon Pizzo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha deciso di essere processato con il rito ordinario al fine di far emergere la verità e dopo varie udienze dibattimentali è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale collegiale aversano, dopo che il Pubblico Ministero della DDA aveva chiesto la condanna a 18 mesi di reclusione.

Ramon Pizzo è ritenuto essere il figlio di Micillo Biagio alias o’chiacchierone.

Secondo l’accusa, era il 31 Luglio del 2023 quando il collaboratore di Giustizia circolava indisturbato nella cittadina qualianese a bordo del proprio veicolo quando veniva affiancato da Ramon Pizzo il quale dapprima gli sferrava un ceffone al volto e poi lo avrebbe minacciato.

Solo il processo ordinario ha ristabilito la verità, atteso che Ramon Pizzo ha sempre negato il fatto storico, essendo oggi una persona rieducata e risocializzata, che lavora onestamente.













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