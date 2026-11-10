TPL Campania: l’USB annuncia un nuovo presidio il 16 novembre alla Direzione Mobilità della Regione

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Non si ferma la mobilitazione dell’Unione Sindacale di Base (USB) Lavoro Privato Campania sul fronte del trasporto pubblico locale. Con una nota formalizzata in data odierna (Pec n. 1850/26) e indirizzata alla Questura di Napoli, alla Prefettura, alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e ai vertici delle istituzioni competenti, il sindacato ha comunicato l’indizione di un nuovo presidio di protesta per lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, presso la sede della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania (Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli).
L’iniziativa nasce in continuità con le mobilitazioni organizzate nei mesi scorsi. Durante l’ultimo incontro del 4 settembre, l’USB aveva sollecitato la Regione Campania a stanziare maggiori risorse economiche per il settore del TPL regionale, indispensabili per garantire un servizio efficiente e in piena sicurezza. In tale occasione, tra i punti centrali figurava la richiesta di procedere allo scorrimento della graduatoria degli operatori d’esercizio per la società AIR Campania.
Nonostante gli impegni assunti dalla Direzione Regionale nel riconvocare le parti sociali per un confronto risolutivo, l’USB rileva il mancato rispetto degli accordi. Da qui la decisione di scendere nuovamente in piazza con una manifestazione che vedrà la partecipazione di circa 50 lavoratori ed esponenti sindacali.
Durante la mattinata di presidio, una delegazione dell’USB Campania chiederà formale udienza all’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Campania, Ing. Mario Casillo, per riportare al centro dell’agenda politica le urgenze del trasporto pubblico e le garanzie occupazionali necessarie per il rilancio del comparto sul territorio campano.