TPL Campania: l’USB annuncia un nuovo presidio il 16 novembre alla Direzione Mobilità della Regione

Non si ferma la mobilitazione dell’Unione Sindacale di Base (USB) Lavoro Privato Campania sul fronte del trasporto pubblico locale. Con una nota formalizzata in data odierna (Pec n. 1850/26) e indirizzata alla Questura di Napoli, alla Prefettura, alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e ai vertici delle istituzioni competenti, il sindacato ha comunicato l’indizione di un nuovo presidio di protesta per lunedì 16 novembre 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, presso la sede della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania (Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli).